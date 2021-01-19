Вторник, 19 Января 2021 17:46

АрмИнфо.Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group) опубликовала результаты очередного опроса <Ереванцы о Ереване>, где отображена оценка горожан касаемо деятельности столичной мэрии, правоохранительных органов, главы правительства и др.

В частности, в опросе представлен один из наиболее резонансных для общественности вопросов - подписание трехстороннего соглашения главами Армении, России и Азербайджана 11 января в Москве о разблокировании транспортных коммуникаций.

Согласно проводимому опросу, в целом отрицательно к подписанному документу относятся 24,4% респондентов, тогда как доля поддерживающих данную инициативу составила 14,6%. Скорее положительно, нежели отрицательно подписание соглашение оценили 21,9%, и 13% опрошенных отнеслись к документу скорее отрицательно, нежели положительно. Затруднились выразить свое отношение к соглашению 26,1% опрошенных граждан.

Отметим, что ожидания общественности по поводу визита премьер-министра Армении в Москву преимущественно были связаны с решением вопроса о судьбе военнопленных и без вести пропавших солдат. Однако по итогам встречи было подписано соглашение экономического характера. Отношение общественности к данному вопросу также отображено в опросе исследовательской компании Marketing Professional Group.

В частности, подавляющее большинство опрошенных (34,8%) негативно оценили усилия премьер-министра по возвращению армянских пленных домой, тогда как полностью положительно относятся к данному процессу 18,9%; скорее негативно, нежели положительно - считают 14,3% респондентов, и скорее положительно, нежели отрицательно - 19,9%, 12,3% - затруднились дать оценку действиям премьер- министра.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 12 по 17 января этого года, объем выборки составил 800, ошибка выборки +/- 3,5%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.