Вторник, 19 Января 2021 16:16

АрмИнфо.При поиске останков военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе арцахской войны, в Сюникской области, на мине подорвались капитан МЧС Артем Шахназарян и старший пожарный, прапорщик Арам Навасардян.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, пострадавшие получили первую медицинскую помощь в Мегринском медицинском центре, сейчас их перевозят в больницу Капана