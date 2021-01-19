Вторник, 19 Января 2021 16:14

АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян считает, что власть боится расследования военного и предвоенного периода. Об этом депутат заявил в беседе с журналистами.

Марукян заметил, что если все действия власти были верными, они вполне могли согласиться на расследования событий войны. <Если у правительства нет грехов, ошибок, упущений, которые поставили Армению перед этой катастрофой, они могли бы согласиться на расследование. Но этого не произошло. Все наши предложения терпят неудачу. Пока позиция правящей фракции не изменится, в стране будет царствовать хаос>, - подчеркнул он.

Глава ПА также коснулся возможных досрочных парламентских выборов, отметив, что оппозиция не предъявляла требования о необходимости проведения парламентских выборов, это повестка премьер-министра и правящая партия.

<Руководство страны внесло вопрос о проведении досрочных выборов в повестку дня, оно увидело, что общего восторга их предложение не вызвало. Сейчас, правящая фракция заявляет, что раз оппозиция не хочет, выборов не будет. Мы готовы к внеочередным или очередным выборам. Когда парламент будет распущен, мы готовы принять участие в выборах>, - сказал Марукян.

Депутат отметил, что есть один способ распустить парламент - премьер должен уйти в отставку, после чего Национальное Собрание должно дважды не избрать премьера, после чего парламент будет распущен