|В Сюнике, во время поисков останков пропавших военнослужащих, на мине подорвались двое сотрудников МЧС Армении
|ПА: Если правящая фракция хочет досрочных парламентских выборов, то пусть премьер- министр подаст в отставку
|В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц
|Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией
|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
|КГД сообщает о случаях нарушениях налоговой дисциплины в сфере общепита
|Премьер-министр РА: Система государственного управления нуждается в перезагрузке
|Сейран Оганян: Власть в Армении слаба, она очень легко попадает под влияние Азербайджана
|Глава МИД Арцаха обратился к личному представителю Действующего председателя ОБСЕ по вопросу пленных
|Рустам Бадасян: Все судьи, назначаемые в Антикоррупционных судах будут проходить веттинг
|Эксперт: Новое водное законодательство Армении должно предусматривать альтернативные источники получения воды
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Эдмон Марукян: Парламентское большинство делает преодоление политического кризиса в стране невозможным
|Омбудсмен выразил благодарность сопредседателям Armenian Rights Watch Committee за содействие, оказанное в ходе войны
|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Парламент Армении ратифицировал конвенцию о легализации документов, выданных путем проставления апостиля
|Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения
|Сторонники Народного Фронта Азербайджана осудили нападки Ильхама Алиева на А.Эльчибея
|Минобороны Азербайджана обновило список погибших – 2885 убитых и 50 пропавших без вести
|Алиев намерен по максимуму воспользоваться потенциалом «освобожденных» земель
|Современные лифты белорусского производства успешно устанавливаются в многоэтажках Еревана
|Гаро Пайлян: Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса
|Премьер Армении произвел ряд кадровых назначений
|Анаит Аванесян возглавила министерство здравоохранения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян не верит информации о том, что спикер являлся двойным агентом
|Романос Петросян: "Бюро реализации экологических программ" должно прекратить имитацию бурной деятельности
|Тигран Балаян призвал применить санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева
|Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных
|Глава МИД РФ: Договоренности по Нагорному Карабаху выполняются достаточно эффективно, исключением является "подвисший" вопрос о военнопленных
|Романос Петросян призвал международные природоохранные организации дать оценку наненсеннму в результате войны Армении экологическому ущербу
|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
|100-летний юбилей великого композитора Арно Бабаджаняна в Армении ознаменуется рядом мероприятий
|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
|При содействии Посольства Франции в Армении книга французского прозаика Валери Манто <Акос> о Гранте Динке переведена на армянский язык
|Депутат армянского парламента предлагает вооружить жителей приграничных с Азербайджаном общин
|В Инспекционном органе по охране природы и недр обсудили возможности ужесточения контроля за незаконной ловлей сига
|Анна Григорян пополнила ряды правящей фракции "Мой шаг" Национального Собрания Армении
|МЧС предупреждает: Температура воздуха в Армении понизится на 17-20 градусов
|За минувшие сутки в Армении выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
|Эдмон Марукян: Правящая фракция продолжает делать все, чтобы заставить оппозицию замолчать
|Наира Зограбян: Складывается впечатление, что блок <Мой шаг> живет в параллельной реальности, которая не пересекается с нашей
|Арман Абовян: Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных
|Читать больше
АрмИнфо. Глава парламентской фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян считает, что власть боится расследования военного и предвоенного периода. Об этом депутат заявил в беседе с журналистами.
Марукян заметил, что если все действия власти были верными, они вполне могли согласиться на расследования событий войны. <Если у правительства нет грехов, ошибок, упущений, которые поставили Армению перед этой катастрофой, они могли бы согласиться на расследование. Но этого не произошло. Все наши предложения терпят неудачу. Пока позиция правящей фракции не изменится, в стране будет царствовать хаос>, - подчеркнул он.
Глава ПА также коснулся возможных досрочных парламентских выборов, отметив, что оппозиция не предъявляла требования о необходимости проведения парламентских выборов, это повестка премьер-министра и правящая партия.
<Руководство страны внесло вопрос о проведении досрочных выборов в повестку дня, оно увидело, что общего восторга их предложение не вызвало. Сейчас, правящая фракция заявляет, что раз оппозиция не хочет, выборов не будет. Мы готовы к внеочередным или очередным выборам. Когда парламент будет распущен, мы готовы принять участие в выборах>, - сказал Марукян.
Депутат отметил, что есть один способ распустить парламент - премьер должен уйти в отставку, после чего Национальное Собрание должно дважды не избрать премьера, после чего парламент будет распущен
|В Сюнике, во время поисков останков пропавших военнослужащих, на мине подорвались двое сотрудников МЧС Армении
|ПА: Если правящая фракция хочет досрочных парламентских выборов, то пусть премьер- министр подаст в отставку
|В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц
|Иран заинтересован в реализации двусторонних экономических программ с Арменией
|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
|КГД сообщает о случаях нарушениях налоговой дисциплины в сфере общепита
|Премьер-министр РА: Система государственного управления нуждается в перезагрузке
|Сейран Оганян: Власть в Армении слаба, она очень легко попадает под влияние Азербайджана
|Глава МИД Арцаха обратился к личному представителю Действующего председателя ОБСЕ по вопросу пленных
|Рустам Бадасян: Все судьи, назначаемые в Антикоррупционных судах будут проходить веттинг
|Эксперт: Новое водное законодательство Армении должно предусматривать альтернативные источники получения воды
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Эдмон Марукян: Парламентское большинство делает преодоление политического кризиса в стране невозможным
|Омбудсмен выразил благодарность сопредседателям Armenian Rights Watch Committee за содействие, оказанное в ходе войны
|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Парламент Армении ратифицировал конвенцию о легализации документов, выданных путем проставления апостиля
|Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения
|Сторонники Народного Фронта Азербайджана осудили нападки Ильхама Алиева на А.Эльчибея
|Минобороны Азербайджана обновило список погибших – 2885 убитых и 50 пропавших без вести
|Алиев намерен по максимуму воспользоваться потенциалом «освобожденных» земель
|Современные лифты белорусского производства успешно устанавливаются в многоэтажках Еревана
|Гаро Пайлян: Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса
|Премьер Армении произвел ряд кадровых назначений
|Анаит Аванесян возглавила министерство здравоохранения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян не верит информации о том, что спикер являлся двойным агентом
|Романос Петросян: "Бюро реализации экологических программ" должно прекратить имитацию бурной деятельности
|Тигран Балаян призвал применить санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева
|Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных
|Глава МИД РФ: Договоренности по Нагорному Карабаху выполняются достаточно эффективно, исключением является "подвисший" вопрос о военнопленных
|Романос Петросян призвал международные природоохранные организации дать оценку наненсеннму в результате войны Армении экологическому ущербу
|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
|100-летний юбилей великого композитора Арно Бабаджаняна в Армении ознаменуется рядом мероприятий
|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
|При содействии Посольства Франции в Армении книга французского прозаика Валери Манто <Акос> о Гранте Динке переведена на армянский язык
|Депутат армянского парламента предлагает вооружить жителей приграничных с Азербайджаном общин
|В Инспекционном органе по охране природы и недр обсудили возможности ужесточения контроля за незаконной ловлей сига
|Анна Григорян пополнила ряды правящей фракции "Мой шаг" Национального Собрания Армении
|МЧС предупреждает: Температура воздуха в Армении понизится на 17-20 градусов
|За минувшие сутки в Армении выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
|Эдмон Марукян: Правящая фракция продолжает делать все, чтобы заставить оппозицию замолчать
|Наира Зограбян: Складывается впечатление, что блок <Мой шаг> живет в параллельной реальности, которая не пересекается с нашей
|Арман Абовян: Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных
|Читать больше
|Политолог: Очистка "Авгиевых конюшен" в Армении по-прежнему требует люстрации
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
|Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
|Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности