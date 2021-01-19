Вторник, 19 Января 2021 15:10

АрмИнфо.В Армении будет упрощен порядок регистрации юридических лиц. Парламент страны на пленарном заседании 19 января во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц, отделенных подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей" и в пакет смежных законов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Вае Даниелян, поправками предусмотрено упростить процедуру подачи электронных заявок, что позволит расширить электронные услуги государственного регистра. Он отметил, что процесс электронной регистрации пользуется низким спросом из-за обязательного требования наличия электронной подписи. В связи с этим с целью развития этого направления рассматриваются возможности использования в качестве альтернативы новейших технологий, таких как Face ID, либо проводить идентификацию личности посредством банковской карты. С целью поощрения использования онлайн-технологий ликвидируется госпошлина в 3 тыс. драмов в случае регистрации индивидуальных предпринимателей в дистанционном режиме. Сроки регистрации коммерческих организаций сокращаются до 1 дня, а в случае регистрации ООО с типовым уставом регистрация осуществляется сразу. Тем самым, как заметил заместитель министра, будет предпринята попытка вывести Армению на вторую позицию в мире в рейтинге Всемирного Банка "Ведение бизнеса".

Поправками впервые предоставляется возможность подачи заявок на основание компании за пределами Армении посредством консульств страны. Это, по оценкам замминистра, будет способствовать привлечению

инвестиций в страну. Даниелян проинформировал, что минюст разрабатывает концепцию предоставления возможности открытия банковских счетов в Армении, также находясь за пределами страны. Обе возможности предоставляются как гражданам Армении, которые находятся за пределами страны, так и иностранцам.

Пакет поправок предполагает отмену выплаты многих госпошлин, по тем госпошлинам, которые сохранились, установлены исключения и льготы. Повышение госпошлин поправками предусмотрено лишь в двух случаях, и оно связано со сложностью процедур. "В частности, предусмотрено

повышение госпошлин до 50 тыс. драмов в случае регистрации партии. Но это объективно, поскольку необходимо изучить устав партии,

проверить список учредителей, их паспортные данные и многое другое. Ежегодно в стране регистрируются пять партий, и применение госпошлины не скажется на этом процессе ", - разъяснил замминистра.