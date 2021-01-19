Вторник, 19 Января 2021 15:09

АрмИнфо. Депутат парламента от фракции <Просвещенная Армения> Анна Костанян сообщила, что направила официальное письмо послу России в Армении Сергею Копыркину с просьбой оказать содействие в деле спасения историко-культурного наследия в Арцахе.

По словам Костанян она попросила посла получить разрешение на въезд в Шуши с небольшой оперативной группой и вместе с главой миротворческой миссии в НКР генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым организовать вывоз или хотя бы зарегистрировать на будущее экспонаты 4 государственных и 2 частных музеев города.

Костанян напомнила, что в ходе одной из пресс-конференций министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о необходимости сохранить исторические и культурные памятники на территориях Арцаха, находящихся ныне под контролем Азербайджана. Лавров отметил, что побеседовал с руководством ЮНЕСКО с целью отправки в Арцах спецгруппы для оценки ущерба, нанесенного историко-культурному наследию республики.

Депутат задала риторический вопрос: <А что делает наше правительство, чтобы спасти историческое и культурное наследие от преступных рук азербайджанцев?>

По данным депутата, в музеях Шуши находятся 197 исторических и культурных памятников, около 800 живописных, графических, скульптурных работ, более 700 уникальных экземпляров Шушинского геологического музея.