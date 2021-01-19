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АрмИнфо.В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи. Поправки в законе "О правах детей" одобрены на заседании Национального Собрания РА 19 января во втором и окончательном чтении.
Представляя законопроект, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян отметила, что необходимость поправок обусловлена решением Конституционного суда Армении от 30 января 2020 года, признавшим противоречащей Основному закону ч. 2 ст. 32 закона. Решением КС указанное положение противоречит закрепленному Конституцией праву ребенка на выражение своей точки зрения. В решении отмечается, ч. 2 ст. 32 закона не закреплено обязательное согласие ребенка на госпитализацию в психиатрическую клинику в тех случаях, когда возраст и состояние здоровья ребенка это позволяют.
Законопроектом закрепляется право лиц, достигших 16 лет дать согласие или отказаться от оказания психиатрической помощи, если, по оценкам врачей, они в состоянии осознать потенциальные последствия отсутствия или наличия лечения. Еще одно условие - вышеуказанная информация предоставляется ребенку, если, по оценкам врачей, она ему не навредит, а возможно даже облегчит ход лечения. При отсутствии вышеуказанных условий лечение будет осуществляться на основании судебного решения. Лечение лиц, не достигших 16 лет, будет осуществляться на основании письменного согласия законных представителей, за исключением предусмотренных законом случаев.
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|Депутат от ПА попросила посла России в Армении посетить Шуши и спасти историко- культурное наследие Арцаха
|В Армении лицо, достигшее 18-летнего возраста, получит право давать согласие или отказаться от психиатрической помощи
|КГД сообщает о случаях нарушениях налоговой дисциплины в сфере общепита
|Премьер-министр РА: Система государственного управления нуждается в перезагрузке
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|МЧС Армении предупреждает об обильных снегопадах с 19 по 20 января
|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Парламент Армении ратифицировал конвенцию о легализации документов, выданных путем проставления апостиля
|Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения
|Сторонники Народного Фронта Азербайджана осудили нападки Ильхама Алиева на А.Эльчибея
|Минобороны Азербайджана обновило список погибших – 2885 убитых и 50 пропавших без вести
|Алиев намерен по максимуму воспользоваться потенциалом «освобожденных» земель
|Современные лифты белорусского производства успешно устанавливаются в многоэтажках Еревана
|Гаро Пайлян: Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса
|Премьер Армении произвел ряд кадровых назначений
|Анаит Аванесян возглавила министерство здравоохранения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян не верит информации о том, что спикер являлся двойным агентом
|Романос Петросян: "Бюро реализации экологических программ" должно прекратить имитацию бурной деятельности
|Тигран Балаян призвал применить санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева
|Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных
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|Романос Петросян призвал международные природоохранные организации дать оценку наненсеннму в результате войны Армении экологическому ущербу
|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
|100-летний юбилей великого композитора Арно Бабаджаняна в Армении ознаменуется рядом мероприятий
|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
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