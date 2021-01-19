Вторник, 19 Января 2021 15:08

АрмИнфо.В рамках программы Комитета государственных доходов (КГД) по улучшению налоговой дисциплины в декабре были выявлены случаи нарушения правил применения контрольно-кассовых аппаратов (ККА) и неоформления работника.

В частности, согласно сообщению пресс-службы КГД, анализ поведения налогоплательщиков проводился по выбранным Советом по рискам сферам экономической деятельности.

В результате было выявлено, что в сфере организации общественного питания зарегистрирован 21 случай нарушения, допущенных хозсубъектами за отчетный период, из коих 2 касались неоформления сотрудников и 19

- ККА.

По итогам 2019 года нарушения были зарегистрированы у 18 налогоплательщиков, декларировавших оборот с реализации, превышающий 400 млн драмов. Сообщается, что 16 случаев касались нарушений по части применения ККА, и 2 - неоформления работников.

Сообщается, что эффективную и оперативную реализацию стратегии улучшения налоговой и таможенной дисциплины КГД обеспечивает Совет по рискам.