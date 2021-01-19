Вторник, 19 Января 2021 15:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 января представил сотрудникам аппарата правительства новоназначенного руководителя аппарата Арсена Торосяна.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер поблагодарил Эдуарда Агаджаняна за проделанную работу, отметив, что он вступил в должность в сложный период. "Период его деятельности в целом был очень тяжелым, но свою работу он выполнил с честью. Не секрет, что Эдуард Агаджанян - мой политический единомышленник, он остается им. Уверен, что мы продолжим наш совместный путь", - сказал Никол Пашинян.

Премьер пожелал Арсену Торосяну успехов в новом статусе и сформулировал поставленную перед ним задачу. "В общем, все мы - представители системы государственного управления, ответственные за ситуацию в стране, пережили очень тяжелые времена. Период войны был для всех нас очень тяжелым. И сейчас в послевоенный период много трудностей и вызовов, с которыми нужно эффективно справляться. Система государственного управления нуждается в перезагрузке, и перезапуск обязательно должен начаться с аппарата правительства. Этот перезапуск - основная задача, поставленная перед господином Торосяном. И, конечно, не только перед господином Торосяном, но и перед всеми нами", - сказал глава армянского правительства.

По словам Никола Пашиняна, в новой ситуации необходимо установить новый ориентир для государственного управления, которая, по сути, должна быть направлена на служение общества. "Мы должны вывести качество этой службы на совершенно новый уровень", - сказал премьер-министр.

Бывший руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян поблагодарил премьер-министра за доверие. "Понятно, что мы вместе пережили очень тяжелые дни. Но можно сказать, что мы однозначно с честью преодолели те тяжелые дни. Я также хотел бы выразить особую благодарность коллективу аппарата, каждому из них за эффективную работу в течение последних двух с половиной лет. Я уверен, что при новом руководстве эта эффективность не снизится. Желаю господину Торосяну успехов>, - сказал Эдуард Агаджанян.

В свою очередь Арсен Торосян поблагодарил премьер-министра за то, что он доверил ему ответственную работу. "Хочу поблагодарить господина Агаджаняна за его работу, заверить, что мы будем держать эту высокую планку. Наряду с решением обозначенных Вами вопросов, мы постараемся еще больше ее улучшить. Мы сразу приступим к выполнению своих обязательств в полном объеме. Уверен, что мы предпримем серьезные шаги в указанном вами направлении" - сказал новоназначенный руководитель аппарата.