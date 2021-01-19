Вторник, 19 Января 2021 15:06

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян направил письма в специализированные органы ООН и Совета Европы, а также Сопредседателям Минской группы ОБСЕ и личному представителю Действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику в связи с ситуацией с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами, незаконно удерживаемыми Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

В письмах, в частности, отмечается, что Азербайджан, нарушив трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в декабре того же года атаковал и оккупировал села Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Республики Арцах и взял в плен 64 военнослужащих Армии обороны Республики Арцах. Впоследствии азербайджанские власти заявили о своём намерении возбудить уголовные дела против военнопленных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В письмах указывается, что международное гуманитарное право, в частности, Женевские Конвенции, не перестают применяться после подписания заявления о прекращении огня, следовательно, взятые в плен военнослужащие являются военнопленными согласно статье 4 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (III) и должны быть репатриированы после завершения военных действий. Уголовное преследование Азербайджаном военнопленных только за их участие в военных действиях является грубым нарушением Третьей Женевской Конвенции.

В письмах также отмечается, что Азербайджан затягивает возвращение остальных военнослужащих и гражданских лиц, попавших в азербайджанский плен во время и после вооруженной агрессии против Республики Арцах, развязанной 27 сентября 2020 года. Подчеркивается, что такая позиция Азербайджана противоречит его же обязательствам по полной имплементации трехстороннего заявления согласно его букве и духу с целью залечивания ран, оставленных кровавым конфликтом.

Глава МИД Республики Арцах призывает принять срочные меры для обеспечения Азербайджаном имплементации Женевских Конвенций и выполнения своих обязательств, взятых в рамках указанных договоров по защите всех прав военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых им.