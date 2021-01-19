Вторник, 19 Января 2021 13:09

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении видит необходимость в пересмотре Водного кодекса РА. В частности, сообщается, что вскоре ведомство выступит с новым законопроектом для внесения изменений в Водный кодекс Республики Армения, который будет комплексным и соответствующим международным стандартам.

Более того в связи с этим планируется создание рабочей группы, деятельность которой будет заключаться в выявлении существующих законодательных проблем и предложении новых правовых норм.

Согласно информации министерства, глава природоохранного ведомства Романос Петросян поручил руководителям управлений и соответствующих подразделений до направления законопроекта в правительство в короткие сроки провести инвентаризацию проблем, и представить свои соображения и предложения. Он отметил, что последние должны быть в контексте преодоления существующих вызовов с научным обоснованием и балансирующим интересы хозсубъектов и представителей экологических кругов.

В телефонном разговоре с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь министерства окружающей среды Эдгар Аракелян пояснил, что в сфере управления водными ресурсами имеются многочисленные проблемы, начиная от предоставления лицензий водопользователям, заканчивая самыми мелкими вопросами. Он отметил, что вся система нуждается в создании законодательного поля. <Для решения имеющихся проблем необходимы системные решения. Поэтому и возникла необходимость в законодательных изменениях>, - подчеркнул Аракелян.

Оценку водного законодательства в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразила и известный эколог Армении, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян. Она рассказала, что еще в 2002 году принимала участие в разработке водного законодательства, применение которого позволило бы решить имеющиеся системные проблемы в водной сфере Армении. Однако данный законопроект был изменен приглашенными <экспертами>, которые, по словам г-жи Оганесян, не обладая нужной компетенцией, сугубо отрабатывали полученные средства.

Ознакомившись с законопроектом, предусматривающем преобразования в водном законодательстве страны в текущем году, эколог в качестве существенных положительных изменений отметила пункт, касающийся малых ГЭС. <С легкой руки наших <пузатых> лицензии на водопользование предоставлялось сроком на 25 лет, образно говоря, до конца их жизни. Сегодняшним законопроектом предложено сократить эти сроки до 5 лет. То же самое мы предлагали еще в 2002 году>, - заметила г-жа Оганесян.

Вместе с тем эколог отметила необходимость во внедрении <прогрессивного> тарифа для населения. Она пояснила, что норма суточного потребления воды в Ереване составляет 240 литров. Прогрессивный тариф предполагает повышение платы за воду, в случае если потребители превысят данную норму. Кроме того, Кнарик Оганесян, считает целесообразным для малообеспеченных семей предоставить 50 литров воды на бесплатных началах, что является санитарной нормой для человека.

<Это очень важно, потому что ожидаемое потепление климата приведет к резкому уменьшению водных ресурсов>, - подчеркнула она. В этой связи эксперт подчеркнула, что новый водный кодекс должен предусматривать также альтернативные источники получения воды.

<К примеру, нам необходимо аккумулировать дождевую воду, получать ее из воздуха. Это дорогие технологии, но оно того стоит. Потому что с водой у нас могут быть проблемы. Мы же лишились многих территорий, где были водные источники, которые уже не сможем использовать>, - сказала эколог.