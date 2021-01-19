Вторник, 19 Января 2021 13:09

АрмИнфо.Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты. Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом. На автодороге Апаран-Кучак Арагацотнской области местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, со стороны России скопилось 450 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.