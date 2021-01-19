Вторник, 19 Января 2021 13:08

АрмИнфо. Во время политических кризисов в цивилизованном мире правительство идет на уступки, ведет дискуссии, прислушивается к мнениям, предложениям и ищет решения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

Депутат, в частности, написал: <Во время политического кризиса в Армении правительство пытается максимально нейтрализовать дискуссии, и проваливает все инициативы оппозиции за счет своего количественного превосходства в постоянных комиссиях парламента. Также правящая фракция заявляет, что самой серьезной проблемой страны является парламентская и внепарламентская оппозиция.

В этих условиях, как бы сильно мы ни хотели способствовать преодолению политического кризиса, это просто становится невозможным в атмосфере, созданной правящим большинством>