Вторник, 19 Января 2021 13:08

АрмИнфо. С первого дня войны в 2020 году Каро Казарян и Гарник Керконян, сопредседатели Комитета по правам человека Союза армянских юристов США, осуществляли содействие омбудсменам Армении и Арцаха. Об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

На протяжении всей войны они играли исключительную роль в защите прав человека в Арцахе и Армении. Они помогали омбудсменам Армении и Арцаха в мониторинге и составлении отчетов, фиксировал и передавал информацию о военных преступлениях Азербайджана, а также установил прочные связи с влиятельными представителями международных организаций в США и других странах. Благодаря им было обеспечено сотрудничество с другими армянскими организациями диаспоры, являющимися мостом между армянской диаспорой Арменией и Арцахом.

Казарян и Керконян, осуществляли и продолжают повышать осведомленность общественности через Армянскую коллегию адвокатов Соединенных Штатов об истинных целях азербайджанских властей, а также о преступлениях против человечности.

При этом организовывались широкие общественные дискуссии не только по правовым, но и по наиболее чувствительным политическим и военным вопросам. Благодаря их самоотверженной общественной деятельности не только армянская диаспора, но и международное сообщество стало достоверно информировано о войне.

Каро Казарян и Гарник Керконян по-прежнему оказывают омбудсменам Армении и Арцаха круглосуточную помощь по всем вопросам. Особенно важно, чтобы они, как практикующие юристы в США, использовали свои практические знания и опыт для поддержки нас. Наши партнеры поступили точно так же в 2016 году, и в 2020 в течение июля и всех других боевых действий.

Роль сопредседателей Armenian Rights Watch Committee также неоценима в улучшении системы прав человека в Армении. В частности, действия полиции, права детей и женщин, права военнослужащих или любые другие вопросы прав человека всегда находятся в центре их внимания.

Каждый раз, благодаря профессиональному анализу, они помогали и Защитнику прав человека Армении, и правительству находить правильные решения этих проблем, находить эти решения в соответствии с передовой международной практикой. И их традиционные визиты в Армению и Арцах в основном используются для обсуждения этих вопросов, поиска их решений.

Более того, Казаян и Гарник Керконян продолжают принимать все эти меры для защиты прав армян в других странах мира, от Ближнего Востока

до Европы, от Южной Америки до США и других стран.