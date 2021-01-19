Вторник, 19 Января 2021 12:21

АрмИнфо. 7 тел погибших военнослужащих и одного гражданского лица обнаружены в ходе поисковых работ, проведенных накануне в местах недавних боев в Карабахе. Об этом АрмИнфо сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

По его словам, личность гражданского лица установлена, это житель Гадрута Арсен Каграманян, 1976 года рождения. Он был опознан с помощью данных телефона и по одежде. Еще 5 тел были обнаружены в Джабраиле, одно - в селе Айгестан Аскеранского района, другое - в районе села Давид Бек Сюникской области.

Сегодня, 19 января 5 отрядов продолжат поисково-спасательные работы в Физули, Джабраиле, Гадруте, Ковсакане и на прилегающих к Мегри

территориях, которые уже находятся под контролем Азербайджана.

По сей день в общей сложности обнаружено 1246 тел военнослужащих и гражданских лиц.