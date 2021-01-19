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 Вторник, 19 Января 2021 12:18

Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества

Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества

АрмИнфо.18 января 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осуществил рабочую поездку по столице Туркменистана, в ходе которой ознакомился с положением дел на возводимых в Ашхабаде объектах административного и социального назначения. 

Важно отметить, что Туркменистан на протяжении многих лет эффективно сотрудничает с компанией «Bouygues Batiment International», которая внесла свою весомую лепту в создание нового архитектурного облика Туркменистана путем сооружения различных объектов административного, социального, культурного и спортивного назначения.  

Сотрудничество с данной и множеством других ведущих французских компаний является отражением тесных связей Туркменистана с Французской Республикой. Отношения между двумя странами отличаются высоким уровнем торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В своем недавнем письме, адресованном Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президент Франции Эммануэль Макрон высоко охарактеризовал дружественные и доверительные отношения, сложившиеся между двумя странами и выразил приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру, в частности в торгово-экономической, образовательной, научно-исследовательской и культурной областях.     

Экономическое партнёрство между Туркменистаном и Францией последовательно укрепляется посредством двусторонних механизмов сотрудничества. В марте 2010 года была создана Туркмено-Французская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в рамках которой представители двух стран рассматривают возможности расширения экономического, финансового, торгового и промышленного и научного сотрудничества, создавая предпосылки для осуществления конкретных проектов.

 Не менее важную роль в развитии торгово-экономических отношений двух стран играет созданная в ноябре 2012 года во Франции Торговая палата «Франция-Туркменистан». Правовой основой для партнерства между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торговой палатой «Франция-Туркменистан», является Соглашение о сотрудничестве, подписанное в рамках визита Министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса в Ашхабад в марте 2013 года.

Французские компании проявляют большой интерес к укреплению сотрудничества с Туркменистаном, который на пути своего всестороннего развития и преобразования доверил множество грандиозных проектов именно им.

 Многочисленные объекты построены на территории Туркменистана компаниями «Bouygues» и «Vinci Сonstruction».  Процесс создания и запуска в космическое пространство первого национального спутника связи Туркменистана “Türkmen Älem 52,0 E” был осуществлён в сотрудничестве французской компанией «Thales Alenia Space».  Продолжается партнерство с ведущими французскими компаниями в области транспорта, связи и телекоммуникаций, нефтегазового сектора, включая «Cifal», «Eurocopter» («EADS»), «Airbus», «Schlumberger», «Dresser-Rand» и другими.  Также следует отметить сотрудничество с французской ассоциацией предпринимателей «МЕДЕФ Интернасиональ», включающей в себя сотни французских компаний.

Помимо этого Туркменистан и Франция последовательно расширяют культурно-гуманитарные связи, с особым фокусом на образовательные и научно-исследовательские проекты. В рамках визита Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова во Францию в июле 2015 года было подписано Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Французской Республики о деятельности культурных центров. Данное соглашение создает правовую базу для деятельности культурных-образовательных учреждений в Туркменистане и Франции.

Особое значение в этом контексте уделяется вопросам изучения и преподавания французского языка в Туркменистане. Заметно активизировалась деятельность «Французского Института» при Посольстве Франции.  Впервые он был открыт в Ашхабаде как французский центр под названием «Культурный центр Жюля Верна», а сейчас в статусе Французского института в Туркменистане продолжает обучать жителей Туркменистана французскому языку.        

В настоящее время французский язык преподается в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, Туркменском национальном институте мировых языков имени Д.Азади, Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Международном университете гуманитарных наук и развития, а также в ряде средних общеобразовательных школ страны. Также планируется организация онлайн курсов с февраля по июнь 2021 года по повышению квалификации для преподавателей французского языка.

В дело популяризации французского языка в Туркменистане свой вклад внесли такие организации как «Campus France» (Французский государственный центр информации по вопросам получения высшего образования во Франции) и «Alliance Française» (Сотрудничество в области образования, языка и культуры и распространения французского языка за рубежом). Продолжается активное сотрудничество между научно-образовательными институтами двух стран в рамках Соглашения по культурному, образовательному, научно-техническому сотрудничеству между Правительствами Франции и Туркменистана.

Примером высокого уровня сотрудничества между двумя странами в области культуры является проведение ежегодных мероприятий, включая «Праздник Франкофонии» и «Неделю французского языка и Франкофонии».  

Кроме этого, начиная с 1994 года, Министерство культуры Туркменистана установило тесные контакты с французскими археологами. В рамках данного сотрудничества создана Туркмено-французская археологическая группа (МАФТУР), которая, начиная с 2001 года, проводит раскопки в местечке Улуг-Депе Каахкинского этрапа. Продолжаются совместные консервационно-реставрационные работы и исследования культурных слоев данного археологического памятника.

  В рамках визита Государственного секретаря Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батиста Лемуана в Ашхабад состоялась специальная выставка уникальных артефактов.  Важно отметить, что представители Туркменистана ведут переговоры с французской стороной по вопросу организации выставки артефактов из Улуг-депе в Музее Лувр в Париже.     

Туркмено-французские отношения продолжают укрепляться во имя дружбы, мира и устойчивого развития.    

  


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