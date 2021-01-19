Вторник, 19 Января 2021 12:12

АрмИнфо.На территории Нагорного Карабаха увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым безопасно. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают возвращение беженцев в свои дома. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно источнику, автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 175 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тыс. 002 беженца.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.