Вторник, 19 Января 2021 12:10

АрмИнфо.В Армении будет отменено требование о наличии не менее 3-летнего стажа работы для выдвижения претендентов на должность председателя Палаты Кассационного суда. Поправки в Судебном кодексе внесены на пленарном заседании Национального Собрания РА 19 января во втором и окончательном чтении.

По словам соавтора поправок, депутата НС от правящей фракции "Мой шаг" Владимира Варданяна, пакетом предлагается установить требование, согласно которому судьи, стаж работы в Кассационном суде которых составляет менее трех лет, но которые полностью отвечают другим требованиям данного закона, смогут баллотироваться на пост председателя Палаты Кассационного суда.