Понедельник, 18 Января 2021 20:47

АрмИнфо.Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения в восточной провинции Карс с 1 по 12 февраля. Об этом сообщают турецкие официальные источники, на которые ссылается агентство Turan.

Азербайджанские военные прибыли в Карс через КПП <Садарак>. Министерство обороны Азербайджана сообщает про отправившуюся в Турцию группу военнослужащих и техники Отдельной общевойсковой армии Нахчывана . В <Зимних учениях-2021> будут задействованы танковые соединения, артиллерийские части, отряды снайперов, сотрудники спецназа и авиация.

Цель учений - обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства. Среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.

В учениях также будут отработаны атаки, десантно-штурмовые и воздушные операции, действия по авиатранспортной и материально-технической поддержке, - сообщает Haberturk.

Учения на востоке Турции станут одними из крупнейших за последнее время, - сообщает Анадолу.