Понедельник, 18 Января 2021 20:00

АрмИнфо.Консультативный совет Института Эльчибея (КСИЭ) выступил с заявлением, в котором выразил сожаление и протест негативным высказываниям президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес правительства Абульфаза Эльчибея.

Как сообщает агентство Turan, в документе отмечается, что президент Алиев 6 января на заседании правительства и позже в ходе поездки в освобожденную Шушу употребил «не соответствующие действительности, противоречащие историческим фактам, несправедливые, очернительные выражения о покойном экс-президенте Абульфазе Эльчибее, Народном фронте, партии «Мусават».

Авторы документы считают вредными и противоречащими интересам государства озвучивание подобных высказываний на месте, ставшем символом победы в Отечественной войне и национальной солидарности.

КСЭИ заявляет, что в случае продолжения этой линии, наносящий ущерб национальному единству, этому будут даваться ответ в адекватном стиле и содержании.

Выступая 14 января в Шуше, Ильхам Алиев заявил, что Шуша и Лачин были сданы врагу в результате предательства «НФА-Мусават» с целью захвата власти в стране.

Отметим, что Абульфаз Эльчибей руководил Азербайджаном с 1992 по 1993 годы. Начиная с конца 1980-х годов был лидером «Народного фронта Азербайджана». Стал первым всенародно и демократично избранным президентом страны]. Период его правления сопровождался экономическим и политическим кризисом в республике. Тяжёлые последствия Карабахской войны и политические распри внутри страны вынудили его оставить пост президента во избежание гражданской войны и уступить его Гейдару Алиеву – основателю нового династического Азербайджана.