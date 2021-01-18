Понедельник, 18 Января 2021 18:52

АрмИнфо. В многоэтажных домах Еревана, где порядка 70% лифтов эксплуатируются свыше 40 лет и уже дано не соответствуют никаким критериям безопасности, идет интенсивный процесс их замены на современное лифтовое оборудование белорусского производства.

Согласно решению мэра Еревана Айка Марутяна, которое опубликовано на сайте столичного муниципалитета, вместо 100 новых лифтов предусмотренных на 2021 год, в зданиях Еревана в текущем году будет установлено 300 лифтов. На эти цели средства будут выделены из общинного бюджета.

Сообщается, что в этом году новые лифты будут установлены также в зданиях, где проживают получившие в результате войны инвалидность граждане. Входы будут приспособлены к передвижению на инвалидной коляске. Кроме того, устанавливаемые новые лифты будут адаптированы для лиц, имеющих проблемы со зрением, слухом и опорно-двигательным аппаратом.

Согласно источнику, в общей сложности в столице сегодня подлежат замене 3000 лифтов.

Отметим, что в прошлом году победителем объявленного ереванской мэрией тендера на поставку лифтов стало белорусское предприятие ОАО <Магилевлифтмаш> (Могилевский завод лифтового машиностроения). В рамках прошлогоднего контракта предприятие уже поставило в Ереван все предусмотренные договором 500 лифтов, основная часть которых уже установлена в многоэтажках Еревана.

Белорусская компания планирует участвовать и в новых тендерах мэрии Еревана. Так же рассматривается вопрос о возможности открытия в Армении совместного армяно-белорусского производства лифтового оборудования с учетом его частичной локализации. То сеть часть деталей лифтов могут производиться на предприятиях Армении. Это заметно удешевит процесс замены уже существующих лифтов не только в Ереване, но и в других городах страны.