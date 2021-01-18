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АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Эдуард Агаджанян освобожден от должности руководителя аппарата правительства. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РА.
Другим решением главы исполнительной власти, руководителем аппарата правительства назначен Арсен Торосян, ранее возглавлявший министерство здравоохранения РА.
Кроме того, Гагик Исаханян стал помощником главы армянского правительства.
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|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
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|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
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|Депутат армянского парламента предлагает вооружить жителей приграничных с Азербайджаном общин
|В Инспекционном органе по охране природы и недр обсудили возможности ужесточения контроля за незаконной ловлей сига
|Анна Григорян пополнила ряды правящей фракции "Мой шаг" Национального Собрания Армении
|МЧС предупреждает: Температура воздуха в Армении понизится на 17-20 градусов
|За минувшие сутки в Армении выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
|Эдмон Марукян: Правящая фракция продолжает делать все, чтобы заставить оппозицию замолчать
|Наира Зограбян: Складывается впечатление, что блок <Мой шаг> живет в параллельной реальности, которая не пересекается с нашей
|Арман Абовян: Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных
|Лилит Макунц: Мы готовы обсуждать вопрос внеочередных выборов
|Состоялся информационный брифинг Министра иностранных дел Туркменистана
|Никол Пашинян встретился с родителями солдат-срочников
|Вазген Манукян: При Пашиняне Армения не получит инвестиций
|В парламенте прошло обсуждение в связи с проблемами возвращения армянских пленных из Азербайджана
|За минувшие сутки в Армении выявлено 263 новых случая заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится
|ГСЧС Арцаха: Вчера азербайджанская сторона передала тела двух убитых армянских военнослужащих
|Омбудсмен осудил оскорбительные высказывания Вазгена Манукяна в адрес протестующих
|МЧС: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, на границе скопилось 340 грузовиков
|Анна Нагдалян: Реалии показывают, что конфликт еще далек от урегулирования
|EAFJD: В трехстороннем заявлении от 11 января игнорируются потребности армянской стороны
|Глава МИД провел беседу с секретарем по европейским и американским делам Великобритании
|Три телеканала РФ получат право трансляции в Армении без лицензии
|Америабанк 19 января запустит на рынок очередной транш драмовых облигаций в объеме 5 млрд
|Андраник Кочарян считает, что сейчас не время создавать следственную комиссию по расследованию событий 44-дневной войны
|МИД РА: Азербайджан не может быть гарантом надлежащей защиты армянских культурных и религиозных памятников
|Россия готовится к проведению Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу
|Омбудсмен: В Азербайджане на госуровне продолжается политика оголтелого рассизма против армян
|Аршак Гаспарян: Мы предлагаем выдать оружие сотрудникам КГД Армении
|Глава МИД России проведет встречу с послами стран СНГ
|МИД РФ: Россия будет всячески поддерживать налаживание прямого диалога между народами Армении и Азербайджана
|Аркадий Хачатрян: Следственная комиссия по коронавирусу скоро приступит к работе
|СНБ Армении выявила преступную группу, незаконно приобретавшую оружие с полей боев в Карабахе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом
|На территории Армении ожидаются дожди и грозы
|Иран: Окончание карабахского конфликта принесет мир и стабильность в регионе
|Georgian Airways рассчитывает, что рейсы Тбилиси - Ереван - Москва станут регулярными
|Послы США и Франции в РФ проинформированы об итогах переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию
|Специалисты МЧС России продолжают патрулировать Лачинский перевал
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 100 грузовиков
|Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года
|Читать больше
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