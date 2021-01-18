Понедельник, 18 Января 2021 17:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2 на улице Заваряна и 6 на улице Глинки;

11։00-15:00 жилые дома 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71 в квартале “Брюсов”, жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57 в квартале “Дурян”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в квартале “Саят-Нова” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 93, 107 на улице А.Шагиняна, школа ‘Мхитарян миабанутян” (“Мхитарянское согласие”), ясли-детский сад N 5 и N10, собственные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна, жилые дома 14-27 на улице Паронянца, собственные дома 31, 33, 37 на улице Ин Ереванци и 72 на улице Лео, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилцы-абоненты квартала ‘Давид Бэк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5, 9 на переулке Егише Тадевосяна, жилые дома 13, 13/1, 14, 15, 17, 17/1, 19 на улице Егише Тадевосяна, собственные дома на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-15:00 села Аракс, Мецамор, Айкашен и прилегающие территории;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Гохтаник;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 2-ая улица села Бавра в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

11:00-15:00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

12:00-15:00 улица Абовяна, частично улица Калинина в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:30-13:00 частично село Караундж;

11:00-16:00 улица Галстяна в городе Горис;

14:00-16:30 квартал “Арегуни” в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.