Назначить: Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан; Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан; Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан; Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; Ермекбаева Нурлана Байузаковича – Министром обороны Республики Казахстан; Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан; Балаеву Аиду Галымовну – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан; Омарова Сапархана Кесикбаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан; Бекетаева Марата Бакытжановича – Министром юстиции Республики Казахстан; Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан; Цоя Алексея Владимировича – Министром здравоохранения Республики Казахстан; Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Атамкулова Бейбута Бакировича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан; Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан; Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – Министром культуры и спорта Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан; Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; Иргалиева Асета Армановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан; Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Мирзагалиева Магзума Маратовича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; Ногаева Нурлана Аскаровича – Министром энергетики Республики Казахстан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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