Понедельник, 18 Января 2021 17:16

АрмИнфо. СНБ Армении уже официально заявляла, что спикер армянского парламента не является агентом иностранных разведок в том числе и Турции. Он никогда не работал и на армянскую службу безопасности. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер Ален Симонян, коснувшись заявления зятя третьего президента Армении о том, что он является двойным агентом Турции и СНБ Армении.

<Сейчас не время заниматься подобными новостями, все это из разряда сплетен. У нас есть конкретные цели и конкретные шаги, которые наша фракция намерена осуществить. Сейчас у нас есть своя повестка, а заниматься тем, кто и какие документы писал, или не писал не актуально>, - заметил Ален Симонян.

Напомним, бывший посол Армении при Святом Престоле, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян заявил, что Арарат Мирзоян много лет был турецким агентом, а затем после своего раскрытия, стал агентом СНБ РА. Кроме того, Минасян обнародовал документ, якобы написанный Мирзояном, который подтверждает, что тот был агентом СНБ Армении. Позже СНБ РА опровергло упомянутую новость.

<Служба национальной безопасности РА официально сообщает, что информация о том, спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян, являющийся агентом спецслужб >, является заведомо ложной и не имеет ничего общего с реальностью>, - сообщается в заявлении СНБ.