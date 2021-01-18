Понедельник, 18 Января 2021 17:15

АрмИнфо. Министр окружающей среды Романос Петросян посетил "Бюро реализации экологических программ" Министерства окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр коснулся результатов проверки в офисе, выразил недовольство эффективностью проделанной работы, качеством контроля за реализуемыми программами, призвал сотрудников сообща объявить о начале нового этапа, скорректировав ранее принятый стиль работы.

<Я не потерплю неэффективного управления, когда нет ощутимого результата для отрасли и государства. Отныне в "Бюро реализации экологических программ" программы не будут реализовываться только для того, чтобы показать результаты на бумаге >,- заявил Петросян.

Завершая встречу, министр еще раз призвал коллектив пересмотреть подходы, установить новую планку эффективности, отказаться от порочной практики прошлого.