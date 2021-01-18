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АрмИнфо. Министр окружающей среды Романос Петросян посетил "Бюро реализации экологических программ" Министерства окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Министр коснулся результатов проверки в офисе, выразил недовольство эффективностью проделанной работы, качеством контроля за реализуемыми программами, призвал сотрудников сообща объявить о начале нового этапа, скорректировав ранее принятый стиль работы.
<Я не потерплю неэффективного управления, когда нет ощутимого результата для отрасли и государства. Отныне в "Бюро реализации экологических программ" программы не будут реализовываться только для того, чтобы показать результаты на бумаге >,- заявил Петросян.
Завершая встречу, министр еще раз призвал коллектив пересмотреть подходы, установить новую планку эффективности, отказаться от порочной практики прошлого.
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|Эдмон Марукян: Правящая фракция продолжает делать все, чтобы заставить оппозицию замолчать
|Наира Зограбян: Складывается впечатление, что блок <Мой шаг> живет в параллельной реальности, которая не пересекается с нашей
|Арман Абовян: Никол Пашинян и правящая фракция не в состоянии решить вопрос возвращения военнопленных
|Лилит Макунц: Мы готовы обсуждать вопрос внеочередных выборов
|Состоялся информационный брифинг Министра иностранных дел Туркменистана
|Никол Пашинян встретился с родителями солдат-срочников
|Вазген Манукян: При Пашиняне Армения не получит инвестиций
|В парламенте прошло обсуждение в связи с проблемами возвращения армянских пленных из Азербайджана
|За минувшие сутки в Армении выявлено 263 новых случая заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится
|ГСЧС Арцаха: Вчера азербайджанская сторона передала тела двух убитых армянских военнослужащих
|Омбудсмен осудил оскорбительные высказывания Вазгена Манукяна в адрес протестующих
|МЧС: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, на границе скопилось 340 грузовиков
|Анна Нагдалян: Реалии показывают, что конфликт еще далек от урегулирования
|EAFJD: В трехстороннем заявлении от 11 января игнорируются потребности армянской стороны
|Глава МИД провел беседу с секретарем по европейским и американским делам Великобритании
|Три телеканала РФ получат право трансляции в Армении без лицензии
|Америабанк 19 января запустит на рынок очередной транш драмовых облигаций в объеме 5 млрд
|Андраник Кочарян считает, что сейчас не время создавать следственную комиссию по расследованию событий 44-дневной войны
|МИД РА: Азербайджан не может быть гарантом надлежащей защиты армянских культурных и религиозных памятников
|Россия готовится к проведению Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу
|Омбудсмен: В Азербайджане на госуровне продолжается политика оголтелого рассизма против армян
|Аршак Гаспарян: Мы предлагаем выдать оружие сотрудникам КГД Армении
|Глава МИД России проведет встречу с послами стран СНГ
|МИД РФ: Россия будет всячески поддерживать налаживание прямого диалога между народами Армении и Азербайджана
|Аркадий Хачатрян: Следственная комиссия по коронавирусу скоро приступит к работе
|СНБ Армении выявила преступную группу, незаконно приобретавшую оружие с полей боев в Карабахе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом
|На территории Армении ожидаются дожди и грозы
|Иран: Окончание карабахского конфликта принесет мир и стабильность в регионе
|Georgian Airways рассчитывает, что рейсы Тбилиси - Ереван - Москва станут регулярными
|Послы США и Франции в РФ проинформированы об итогах переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию
|Специалисты МЧС России продолжают патрулировать Лачинский перевал
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 100 грузовиков
|Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года
|Читать больше
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