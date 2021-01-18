Понедельник, 18 Января 2021 15:46

АрмИнфо. Посол Армении в Нидерландах и Люксембурге Тигран Балаян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал заявление Совета Европейского союза от 19 ноября 2020 года.

Балаян, в частности, отметил: <Два месяца назад на 19 ноября 2020 Совет Европейского союза выступил с заявлением, призывая стороны предпринять шаги по укреплению режима прекращения огня и вокруг Нагорного Карабаха. Пока режим Ильхама Алиева делал все наоборот.Есть только один выход - применить санкции против Алиева>.

Отметим, что после установления режима перемирия в Арцаха Совет Европейского союза выступил с заявлением призвав стороны конфликта предпринять шаги для установления мира в регионе.