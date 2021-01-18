Понедельник, 18 Января 2021 15:45

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику по вопросам возвращения пленных из Азербайджана и защиты их прав.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Татоян направил сопредседателям и Каспшику официальное письмо. В данном письме омбудсмен заметил, что возвращение или освобождение пленных следует рассматривать исключительно в контексте прав человека или гуманитарного процесса. Письмо касается как военнослужащих, так и мирных жителей.

Возвращение пленных должно быть обеспечено сразу после прекращения боевых действий. Это всеобщее требование, подлежащее автоматическому выполнению. В противном случае нарушаются международные требования в области прав человека - международное гуманитарное право, включая Женевскую конвенцию 1949 года (третья конвенция).

Следовательно, пункт 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года имеет автономное значение и должен действовать исключительно с автономным толкованием. В любом случае его нельзя рассматривать в связи или зависимости от других пунктов заявления.

Трехстороннее заявление от 9 ноября должно быть применено как по отношению ко всем возникшим до этого, так и после ситуациям. До тех пор, пока есть объективная необходимость защиты прав человека и гуманитарного процесса, обусловленная военными действиями.

Принципиально важно, что возвращение 64 армянских военнопленных откладывается из- за злоупотребления правовыми процессами, искусственно давая им статус подозреваемых или обвиняемых, представления их как террористов и применения содержания под стражей в качестве наказания.

Исследования омбудсмена Армении и результаты рассмотрения жалоб постоянно подтверждают, что освобождение армянских пленных в Азербайджане искусственно затягивается, при этом Баку не сообщает реальное число пленных. Это также противоречит международным требованиям прав человека, нарушая в первую очередь права членов их семей.

Более того, доказательства, собранные Офисом Защитника прав человека, подтверждают, что их больше, чем подтвердили власти Азербайджана. Речь идет о возвращении 44 пленных. Все это причиняет душевные страдания семьям пленных, вызывает напряженность в армянском обществе.

Абсолютную актуальность вопроса об освобождении заключенных следует рассматривать в контексте антиармянской политики в Азербайджане, которая поощряется властями страны и даже деятелями культуры.

Поэтому, принимая во внимание гуманитарные мандаты и роль Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, вопросе защиты прав человека и то, что наши соотечественники были взяты в плен в Арцахе (Нагорный Карабах), внимание сопредседателей было обращено на все указанные и другие проблемы. Необходимо срочно принять решительные меры для его освобождения, чтобы исключить политизацию вопроса.

Омбудсмену известно, что Министерство иностранных дел Армении также поднимает этот вопрос, в том числе, в ходе контактов с председателями Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Однако, учитывая безотлагательность и срочность вопроса, омбудсмен решил обратиться, представив результаты рассмотрения самостоятельных наблюдений и жалоб, зафиксированные Омбудсменом Армении в качестве независимого от правительства Армении должностного лица, который наделен конституционным мандатом по защите прав человека.