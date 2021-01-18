Понедельник, 18 Января 2021 14:53

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров считает контрпродуктивными эмоциональные заявления по Карабаху. Выступая 18 января на большой итоговой пресс-конференции, российский министр отметил, что некоторые заявления армянских официальных лиц, наверное, вызывают напряженность.

"Я считаю, что лучше было бы этого избежать. До того, как началась 44-дневная война, мы были свидетелями эмоциональных заявлений, произнесенных из Карабаха, либо по поводу Карабаха - "новая война, новые территории". Слово становится материальной силой. В данном случае слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой", - добавил Лавров. Именно поэтому сейчас очень большое внимание уделяется установлению контактов между руководством Армении и Азербайджана, созданию атмосферы доверия и в этом был еще один из важных смыслов встречи в Москве с участием лидеров трех стран. Россия надеется, что эмоции будут отведены на второй план.

Он также подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха сознательно не упомянут в трехстороннем заявлении от 9 ноября. Проблема статуса является противоречивой, и было решено обойти этот вопрос стороной и оставить его на будущее. По его словам, этим вопросом должны заниматься сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые в ближайшее время вновь посетят регион. "Территория, на которой развернута миротворческая миссия, является зоной ответственности миротворческого контингента. Мы исходим из этого в наших контактах с Ереваном и Баку. Сейчас прорабатываются детали организации транспортного сообщения, оказания гуманитарного содействия", - добавил министр. Россия заинтересована в том, чтобы международные организации, включая ЮНЕСКО, ООН, работали в Карабахе, оказывая помощь местному населению. Однако в ходе обсуждения помощи возникают вопросы, вызванные противоречиями вокруг статуса. Именно из-за этих противоречий между Ереваном и Баку тремя лидерами было решено обойти этот вопрос. Проблему статуса, как заметил министр, можно решать тем легче, чем быстрее на земле будут выполнены заверения о налаживании повседневной жизни всех общин.

В то же время, глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос о том, чтобы отрезать Нагорный Карабах от Армении, никогда не возникал. "Связь

Армении с Карабахом никто никогда не отрицал, на протяжении всех десятилетий переговоров никогда не стоял вопрос о том, чтобы отрезать Армению и Карабах друг от друга. И именно поэтому Лачинский коридор как концепция никем не отвергался, и он по-прежнему является предметом согласия сторон, включая согласие наших азербайджанских соседей", - сказал Лавров. Глава МИД России напомнил, что в договоренностях Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября минувшего года записано согласие сторон по обеспечению связи между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор, который будет находиться под контролем российских миротворцев.

Лавров заметил, что договоренности по Нагорному Карабаху выполняются достаточно эффективно. "Это оценка и президента Алиева и премьер-министра Пашиняна", - добавил он. В то же время он отметил, что исключением является "подвисший" вопрос о военнопленных.