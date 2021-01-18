Понедельник, 18 Января 2021 14:52

АрмИнфо.Министр окружающей среды Армении Романос Петросян обратился в ряд международных организаций с просьбой активно вовлечься и содействовать тщательной оценке ущерба, нанесенного окружающей среде Армении в результате военных действий и смягчить критическую ситуацию на границе. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В частности, Романос Петросян в очередной раз обратился к исполнительным секретарям природоохранных конвенций, международным организациям и коллегам, привлекая их внимание к тяжелым последствиям, возникшим в результате развязанной Азербайджаном при содействии Турции и привлечении иностранных наемников-террористов 44-дневной войны. Он подчеркнул, что против народа Арцаха применялось запрещенное международными конвенциями кассетные боеприпасы, оружие, содержащие белый фосфор или термитные вещества. Подобные действия нанесли окружающей среде непоправимый ущерб, начиная от масштабных лесных пожаров до отравления воздуха, почвы, воды, флоры и фауны. Весь размер экологического ущерба пока подлежит детальному мониторингу и оценке.

Министр отметил, что азербайджанская агрессия ограничилась не только Арцахом, а распространилась и на территорию Армении. <Армения столкнулась с большим риском экологической опасности, в частности это и потеря лесных территорий, деградации лесов, увеличения рисков лесных пожаров, таким образом, сознательный ущерб был нанесен лесным хозяйствам <Арцваберд> и <Сюник>; повреждение или потеря инфраструктур по санитарной очистке воды, отходов, хвтостохранилищ и др., физический ущерб ландшафтам, георазнообразию, биоразнообразию, скопление мусора в большом количестве, который может привести к загрязнению воздуха, земли и т.д. В столь тяжелое время Армения неспособна в одиночку преодолеть подобные сложные последствия войны>,

- сказал он.

Сообщается, что письмо было отправлено Постоянному координатору ООН в Армении г-ну Шомби Шарпу, генеральному секретарю Рамсарской конвенции г-же М. Урего, исполнительному секретарю Конвенции о биологическом разнообразии г-же Э. Миеме, исполнительному секретарю Соглашения о сохранении мигрирующих видов диких животных Афро-Евразийской конвенции по мигрирующим водоплавающим птицам (AEWA) г-жа Ж. Трувье, исполнительному секретарю Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных г-же Франклин, генеральному секретарю Бернской конвенции, г-же У. Стикер, исполнительному директору Программы Организации объединенных наций по окружающей среде г-же И. Андерсен, генеральному директору Международного союза охраны природы г-ну Б. Оберлин, исполнительному вице-президенту Европейской комиссии, комиссару по вопросам экологической политики в Европе, Франсу Тиммермансу, комиссару по окружающей среде, океанам и рыболовству Вирджинию Синкявичусу.