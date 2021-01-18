Понедельник, 18 Января 2021 14:40

АрмИнфо. 100-летие великого армянского композитора, пианиста, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Арно Бабаджаняна ознаменуется в Армении рядом мероприятий.

В частности, 22 января в 11:00 в день рождения Арно Бабаджаняна на Центральном кладбище Еревана сотрудники Министерства образования и науки РА, представители интеллигенции и любители музыки воздадут дань уважения памяти великому композитору.

В 13:00 на территории, прилегающей к памятнику Арно Бабаджаняна, состоится церемония возложения цветов, за которой последует концертная программа, в которую войдут следующие произведения композитора: <Вокализ> в исполнении солистки Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Арцвик Демурчян (аккомпаниатор Армен Агаджанян) и <Благодарю тебя> в исполнении заслуженного артиста РА, пианиста Армена Бабаханяна. В ходе мероприятия лауреаты международных конкурсов программы развития таланта <Старт> выступят с произведениями Бабаджаняна "Ноктюрн" (пианист Армен Пучинян) и <Мелодия> (пианист Артур Григорян). В этот же день, в концертном зале <Арама Хачатуряна> в 19:00 состоится концерт, посвященный юбилею Арно Бабаджаняна