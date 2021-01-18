Понедельник, 18 Января 2021 14:39

АрмИнфо.Военные РФ, Армении и Азербайджана в настоящее время выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, поначалу нужно было, чтобы и Армения, и Азербайджан сформировали списки людей, которые пропали и которых они хотят вызволить из плена, и наибольшие проблемы в этом вопросе были у армянской стороны. "Азербайджан такие списки дал, и они были незначительными, и все были не сразу, но возвращены те, кто был упомянут в азербайджанских списках. Больше каких-либо ситуаций с пропавшими, с пленными, с удерживаемыми лицами со стороны Азербайджана не возникало", - пояснил российский министр.

Он напомнил, что с армянской стороны списки были предоставлены не сразу и не полностью, и впоследствии состоялись обмены тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября. "Но сейчас главным является вопрос, который возник уже в начале декабря в Гадрутском районе, когда в конце ноября большая группа армянских военнослужащих-призывников была туда направлена. И они попали в плен уже через неделю, десять дней в начале декабря, 62 человека", - указал Лавров.

Азербайджанская сторона, по словам главы МИД РФ, на том этапе заявила, что, поскольку эти люди были заброшены в этот район после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, то их необходимо рассматривать отдельным порядком, а не как подпадающих под соглашение от 9 ноября.

Мы, тем не менее, все-таки продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех". Я говорил с министром иностранных дел Армении, пытаясь уточнить окончательные списки тех, кого сейчас не достает, но оказалось, что их гораздо больше 62. И сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Эти уже теперь поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди", - подчеркнул Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что если бы в Карабахе не было российских миротворцев, вопрос обмена военнопленными было бы сложнее решать.