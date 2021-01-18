Понедельник, 18 Января 2021 14:38

АрмИнфо.19 января 2021 года, в день годовщины убийства Гранта Динка, посольство Франции в Армении и издательство Newmag представят армянскому читателю роман французского прозаика и журналиста Валери Манто <Акос> о Гранте Динке.

Как сообщает французское дипведомтсво в Армении, Посольство оказало содействие в переводе книги на армянский язык, пригласило Валери Манто в Армению и проведет ряд культурных мероприятий с участием автора. Спикерами круглого стола станут журналист, прозаик Валери Манто, представитель Фонда <Грант Динк> Арменуи Никогосян и журналист, политический обозреватель CivilNet Татул Акопян. Модератор мероприятия - главный редактор информационного сайта Courrier d'Erevan Зара Назарян.

Сама презентация и обсуждение пройдут 21 января в гюмрийском центре KASA. 22 января в кинотеатре <Москва> состоится предварительный просмотр нового документального фильма Сержа Аведикяна <Возвращение в Солоз>, за которым последуют обсуждения с режиссером Аведикяном и Валери Манто. Согласно источнику, роман <Акос>, в котором собраны мемуары и автобиография, в 2018 году удостоился одной из самых престижных литературных премий Франции <Ренодо>.-