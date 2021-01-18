Понедельник, 18 Января 2021 13:54

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении пополнилось новым депутатом. Ею стала Анна Григорян, которая заменила в парламенте страны депутата от правящей фракции "Мой шаг" Тиграна Карапетяна, досрочно сложившего свой депутатский мандат.

На заседании НС РА новоизбранный депутат принесла клятву, вступив, тем самым, в должность депутата парламента от правящей фракции.

Напомним, что 18 декабря прошлого года депутат парламентской фракции "Мой шаг" Тигран Карапетян заявил о сложении своего депутатского мандата. На своей странице в Facebook он, в частности, написал: "Уважаемые сюникцы! Я представил заявление о сложении депутатского мандата. Мандат дали мне вы, и по вашему требованию я отказываюсь от него. Продолжаю верить, что у нас будет мощная военная промышленность, и достижение этой цели станет смыслом моей жизни. Мы не имеем права отчаиваться. Мы обязаны найти в себе силы, возродить наш дух и продолжать ЖИТЬ:. Сюник был, есть и будет хребтом Армении. Да хранит Бог Республику Армения",- написал Т.Карапетян.

Отметим, что сегодня, 18 января стартовало очередная сессия Национального Собрания Армении. В ходе предстоящего заседания парламентариям предстоит рассмотреть 46 вопросов.