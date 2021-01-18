Понедельник, 18 Января 2021 13:53

АрмИнфо. 19-го января и в ночь с 19-го на 20-ое января на всей территории Армении ожидается снег, С таким предупреждением выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

Согласно источнику, в отдельных регионах прогнозируется выпадение интенсивных осадков, в горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость, на дорогах гололедица. С 19 по 22 января температура воздуха постепенно понизится на 17-20 градусов.

На территории РА днем 21-го и 22-го января ожидается погода без осадков. С 18 по 19-ое января, ночью 20-го января во всех регионах, днем 20-го января и ночью 21-го января в отдельных регионах ожидаются осадки, 18-го января только в горных районах, а с 19-го

января во всех регионах - в виде снега. Ветер северо-западный с порывами до 5-8 м/с, в отдельных местах ожидается усиление ветра до

18-23 м/с.

В Ереване днем 20-го января, с 21 по 22 января ожидается погода без осадков. С 18 по19 января, ночью 20-го января время от времени ожидаются осадки, с 19-го января - в виде снега.