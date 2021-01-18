Понедельник, 18 Января 2021 13:52

АрмИнфо. По сей день все еще не выполнен один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - возвращение военнопленных. Об этом с трибуны парламента в ходе обсуждения программы "План действий по выходу из ситуации сложившейся в Армении" заявил депутат от фракции "Просвещенная Армения" Тарон Симонян.

Депутат заметил, что сейчас самое время обсудить этот вопрос в парламенте и постараться найти решение. "Нужно вновь поднять и обсудить этот вопрос. И сегодня у нас сложилась замечательная возможность для этого. Давайте оставим в сторону юридическую составляющую, так как это очень важный и чувствительный вопрос. Давайте просто его обсудим",- заметил Симонян.

В свою очередь, депутат от фракции "Мой шаг", член комиссии по государственно- правовым вопросам Арусяк Джулакян заявила, что данная программа обсуждалась на заседании комиссии и получила отрицательную оценку.

"Дело в том, что парламент не располагает полномочиями обсуждать данный вопрос. Но в законе, четко прописано, какие полномочия у нас есть. Парламент имеет право обсуждать и принимать законопроекты и принимать решения касательно нашей деятельности. Но у нас нет право обсуждать подобные программы. Да, мы не спорим, вопрос по возвращению пленных является главным в повестке руководства Армении. Мы занимаемся данным вопросом",- заметила депутат. Депутаты проголосовали против включения данного законопроекта.

Глава фракции ПА Эдмон Марукян заметил, что правящая фракция все время отвергают любую критику. "Вы проголосовали против. Вы не хотите показать всему миру, что наши браться и сестры находятся в азербайджанском плену. Вы так и не поняли, что сейчас вопрос гораздо шире, чем просто политический. Правящая фракция просто пытается заставить оппозицию замолчать",- подчеркнул депутат.