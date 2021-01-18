Понедельник, 18 Января 2021 13:51

АрмИнфо. Складывается впечатление, что блок <Мой шаг> живет в параллельной реальности, которая не пересекается с нашей. Об этом с трубуны парламента заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Депутат отметила, что всем уже очевидно, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку, однако, правящая фракция готова обсуждать все что угодно, но только не это.

<Сегодня в Азербайджане находятся наши пленные. Что сделал Пашинян? Поехал в Москву и открыл для Алиева дорогу через Сюник, через Мегри. Он вновь склонился перед Алиевым. А вопрос с военнопленными так и не решен. У нас нет выбора, и в повестке есть только один вопрос. Вопрос отстранения Пашиняна от власти. Есть ряд важных вопросов, мы можем потерять нашу государственность. Символ капитуляции не может вести переговоры, это не возможно>,- заявила Зограбян.

Депутат подчеркнула, что сейчас руководящая фракция пытается настроить народ на то, что торговля с Азербайджаном пойдет нам на пользу. Но до тех пор, пока наши пленные находятся там, ни о какой торговле не может быть и речи.

<Чем скорее правящая фракция осознает, что Пашинян должен подать в отставку, тем лучше. Родителей военнопленных не интересует бизнес и взаимодействие с Азербайджаном, их интересуют их дети, которые сейчас в плену>,- заключила Зограбян.

В свою очередь депутат от ППА Ивета Тоноян заметила, что после визита в Сюник не может больше обсуждать другую повестку, кроме как отстранение Пашиняна от власти.

<Мы были в Сюнике, поезжайте и вы. На дорогах стоят азербайджанские военнослужащие, они показывали нам, что готовы перерезать нам горло. Жители Сюника живут под прицелом противника. Вы хотя бы представляете как живут эти люди? Мы не готовы обсуждать другие вопросы. Если вы посетите Сюник, то поймете, реальности в которой вы живете не существует. В фейсбуке реальность иная. В жизни все наоборот.

Главное для нас безопасность наших соотечественников в Сюнике, мы не будем обсуждать другие вопросы, это не возможно>, - подчеркнула Тоноян.

Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян заметил, что не

представляет, как сейчас можно заниматься вопросом досрочных выборов.

<Я не понимаю, как сейчас можно обсуждать досрочные выборы, более

того, не понимаю, как их можно организовать. Дети наших

соотечественников находятся в плену, а вы намерены давать им предвыборные буклеты? Как вы намерены смотреть в глаза тем, у кого дети погибли в арцахской войне? Я не понимаю этого.

Однако, если вы хотите провести досрочные выборы, то дело за вами. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр подал в отставку, и парламент дважды не избирал его. Только так можно распустить парламент и пойти на досрочные выборы. Мы ждем ваших шагов>,- заявил Марукян.