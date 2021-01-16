Суббота, 16 Января 2021 17:51

АрмИнфо.16 января 2021 года в Ашхабаде состоялся информационный брифинг Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, посвященный вводу в эксплуатацию трех инфраструктурных объектов – линии электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан), 30-ти километрового железнодорожного участка между станциями «Акина-Андхой» и Международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по маршруту Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

На мероприятии приняли участие министры, руководители и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, ректоры вузов страны, главные редакторы печатных изданий, представители национальных СМИ и журналисты зарубежных СМИ, аккредитованные в Туркменистане. Послы Туркменистана в зарубежных странах, а также более 30-и представителей иностранной прессы из 15 стран мира приняли участие в мероприятии посредством видеоконференцсвязи.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана охарактеризовал данные проекты в качестве реальных шагов, направленных на последовательное присоединение Афганистана к региональным и международным экономическим процессам, интеграцию этой страны в систему континентальных транспортно-логистических связей. Была отмечена важность их успешной реализации в контексте состояния и перспектив двустороннего, регионального и международного сотрудничества, позитивного влияния на общую геоэкономическую и политическую ситуацию в регионе.

В ходе выступления Р.Мередовым было подчеркнуто, что сооружение объектов инфраструктуры в Туркменистане и Афганистане, по своей геоэкономической и геополитической значимости выходя за региональные рамки, по сути означает формирование на туркменской и афганской территориях нового пояса транспортно-коммуникационного сообщения и энергопоставок континентального уровня, соединяющий Центральную и Южную Азию с Европой и Ближним Востоком. Что, в свою очередь, является практическим воплощением международных инициатив Туркменистана в области устойчивого развития в сфере транспорта и энергетики, с которыми он выступает в ООН. В качестве примеров были приведены сооружение газопровода ТАПИ, строительство трансграничных железнодорожных магистралей, мостов, линий электропередач и оптико-волоконной связи с участием соседних стран и других стран, работа по запуску транспортного коридора «Лапис-Лазули» по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

В данном контексте в ходе брифинга была отмечена важность сотрудничества с международными организациями, в том числе с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными органами, Европейским Союзом. Министр иностранных дел Туркменистана заявил о сопряжении многосторонних интересов, стремлении партнеров к диверсификации транспортных и энергетических потоков, что создает предпосылки для присоединения к упомянутым проектам ряда интеграционных объединений, таких как Организация Экономического Сотрудничества (ЭКО), Евразийский Экономический Союз, Шанхайская Организация Сотрудничества, Содружество Независимых Государств. В этой связи, подчеркнул Р.Мередов, двусторонние туркмено-афганские инфраструктурные проекты должны рассматриваться как составная часть более масштабных планов по созданию обширного геоэкономического пространства, объединяющего государства региона, страны-соседи, других государства, и нацеленного на формирование комплексной системы континентальной кооперации в Евразии.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции Туркменистана, направленной на оказание комплексной политико-дипломатической и экономической поддержки Афганистану, составляющей единую долгосрочную государственную стратегию сотрудничества Туркменистана с этой страной. В основе такого сотрудничества, подчеркнул Р.Мередов, – опора на исторические традиции дружбы и добрососедства двух братских народов, осознание того факта, что Афганистан является важнейшим и неотъемлемым звеном региональной и континентальной стабильности и безопасности, убежденность в способности афганского народа и его руководства преодолеть существующие сложности и добиться мира и согласия в стране, ее экономического процветания.

На брифинге также выступили Министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков, Советник Посольства Исламской Республики Афганистан в Туркменистане Ахмад Тарик Нурзаде, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд, и Директор Постоянного Представительства Азиатского Банка Развития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

Выступавшие на брифинге отметили, что воплотившиеся в жизнь эти инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова способствуют увеличению объемов и расширению географии экспорта электроэнергии, наращиванию транспортно-транзитного потенциала всего региона. Также было отмечено, что сдача этих проектов способствует реализации транзитно-транспортного потенциала двух государств, их взаимодействия в энергетическом и коммуникационном секторах, интеграции в систему современных международных экономических отношений.

По окончании брифинга Министр иностранных дел Туркменистана ответил на вопросы представителей иностранных информационных агентств, в частности «News Central Asia» (Пакистан), «TRT» (Турция) и «Agence France Press» (Франция), преподавателей Института международных отношений МИД Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития, а также представителей местной прессы.