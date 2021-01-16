Суббота, 16 Января 2021 16:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с родителями солдат-срочников. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо. Как сообщил в беседе с журналистами отец одного из военнослужащих Сурен Джулхакян Пашинян выслушал все вопросы, волнующие родителей военнослужащих. Была достигнута договоренность всретиться еще раз, и получить ответы на все вопросыл. Джулхакян заметил, что говорить о том, что родители военнослужащих полностью удовлетворены нельзя, так как у них все еще остались вопросы, на которые следует дать ответы.

Отметим, что 14 января возле здания правительства прошла акция родителей солдат- срочников. Они требовали у руководства страны гарантии безопасности для их детей.