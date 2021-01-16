Суббота, 16 Января 2021 16:18

АрмИнфо. Сейчас не время увеличивать государственный долг, так как мы в довольно сложной экономической ситуации . Об этом на встрече с жителями городов Гюмри и Ванадзор заявил кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян.

Кандидат от оппозиции сообщил, что Армения понесла значительный материальный урон и самое главное сейчас, вывести страну из той ужасной ситуации, в которой она оказалась.

<Необходимо решить жилищный вопрос беженцев, родственники погибших военнослужащих должны получать пособие, военнослужащие, которые в ходе военных действий стали инвалидами нуждаются в помощи государства.

Сейчас не время увеличивать государственный долг, так как мы в довольно сложной экономической ситуации. Но не стоит рассчтитывать на то, что нам помогут иностранные инвесторы. Армении могут помочь армяне из Диаспоры. Но никто не станет помогать Армении при нынешней власти, так как даже деньги из фонда <Айастан>, собранные армянами со всего мира были переведены в государственный бюджет. При Пашиняне Армения не получит инвестиций, это факт>, - заметил Манукян.

Кандидат от оппозиции заметил, что мы проиграли во всех сферах. Ведь трёхстороннее заявление от 9 ноября могло быть более благоприятным для армянской стороны, если бы власти попытались бы путем переговоров улучшить некоторые его положения. И хотя война закончена, этот документ стал пагубным для Армении.

<Действующий премьер-министр Армении предал наши национальные интересы. К нынешней ужасающей ситуации привели именно недальновидность и отсутствие государственного мышления у Пашиняна. Что мы имеем на сегодняшний день? В войне погибло более 4500 человек, тысячи молодых парней пропали без вести, сотни в плены, у нас тысячи инвалидов. Более того, значительная часть территорий Арцаха была потеряна, сейчас под угрозой территории Сюника и Тавуша. Наша армия уничтожена. Мы потеряли 100.000 га пахотных земель, 315.000 га сенокоса, 15 крупных рудников, оружие на миллиард долларов. 1 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября гласит, что после сдачи Карвачара и Бердзора армии остаются на своих местах. Но Азербайджан осуществляет провокации и продвигается вперед. У нас появились проблемы на границах в Сюнике. Разве это нормально? У нас появились проблемы в Гегаркунике, рудник в Сотке больше не находится под нашим контролем. Более того, появились трудности внешнеполитического характера. В Армении всегда были проблемы, но мы являлись достойной страной, с которой считались, сейчас ситуация иная. С Арменией попросту перестали считаться>, - подчеркнул Манукян. Кандидат в премьеры от оппозиции заметил, что сейчас необходимо создать правительство, которое будет служить интересам Армении. Также Манукян заверил, что если Пашинян подаст в отставку, война не возобновится. Но новое правительство не позволит топтать интересы Армении.

<В нашей повестке также стоит вопрос Арцаха. Если власть в стране сменится, мы должны возобновить переговоры в формате Минской группы ОБСЕ. Необходимо возобновить территориальную целостность Арцаха, другого пути нет. Мы допустили много промахов во внешней политике. Пашинян испортил отношения с нашим стратегическим союзником Россией. Испортились отношения с Китаем и Ираном. Необходимо исправить ситуацию. Также следует заняться работой органов системы безопасности. Следует обязательно восстановить нормальную работу СНБ. Нужно развивать армию, это для нас жизненно необходимо. Даже у такой благополучной страны как Швейцария сильная армия. А у нас армия должна быть очень сильной, учитывая нашу географию>,- подчеркнул Манукян. -