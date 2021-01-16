Суббота, 16 Января 2021 13:13

АрмИнфо.В Национальном Собрании Армении состоялось организованное депутатами Гором Геворкяном и Софией Овсепян закрытое рабочее обсуждение на тему <Проблемы возвращения армянских пленных из Азербайджана>. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, в обсуждении приняли участие Защитник прав человека РА Арман Татоян, представители МИД и СНБ, правозащитники Артак Зейналян и Сирануш Саакян, депутаты парламентской фракции <Просвещенная Армения>.

На встрече обсуждены препятствующие возвращению пленных проблемы, высказаны предложения, уточнены дальнейшие шаги.