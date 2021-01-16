Суббота, 16 Января 2021 13:01

АрмИнфо.На территории Армении 16, и с 18 по 20 января ожидаются осадки. В горных регионах в виде снега, в предгорьях и долинах в виде дождя.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. Согласно источнику, 17 января ожидается погода без осадков. Южный ветер с порывами достигнет 5-8 метров в секунду, в отдельных частях страны ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится. В Ереване 17 и 20 января ожидается погода без осадков. 16, и с 18 по 19 января ночью время от времени ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +8 градусов.