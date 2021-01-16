Суббота, 16 Января 2021 12:53

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян раскритиковал вчерашнее высказывание кандидата в премьер-министры от 17 оппозиционных партий Вазгена Манукяна в адрес некоторых граждан.

Отметим, что вчера Манукян направился с визитом в Гюмри, где небольшая группа граждан попыталась перекрыть трассу Ереван-Гюмри, но предотвратить въезд Манукяна в город так и не удалось. Позднее, в беседе с журналистами Манукян назвал их <бомжами>. Арман Татоян заявил, что оскорбительные высказывания в адрес граждан Армении недопустимы.

<Для сохранения в Армении атмосферы единства, все политические и общественные деятели должны в своих выступлениях воздержаться от оскорбительных формулировок. Нужно тщательно взвешивать каждое слово. И естественно, что к кандидату в премьер- министры требования гораздо жестче, чем к рядовым чиновникам>,- подчеркнул омбудсмен.