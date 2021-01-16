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АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян раскритиковал вчерашнее высказывание кандидата в премьер-министры от 17 оппозиционных партий Вазгена Манукяна в адрес некоторых граждан.
Отметим, что вчера Манукян направился с визитом в Гюмри, где небольшая группа граждан попыталась перекрыть трассу Ереван-Гюмри, но предотвратить въезд Манукяна в город так и не удалось. Позднее, в беседе с журналистами Манукян назвал их <бомжами>. Арман Татоян заявил, что оскорбительные высказывания в адрес граждан Армении недопустимы.
<Для сохранения в Армении атмосферы единства, все политические и общественные деятели должны в своих выступлениях воздержаться от оскорбительных формулировок. Нужно тщательно взвешивать каждое слово. И естественно, что к кандидату в премьер- министры требования гораздо жестче, чем к рядовым чиновникам>,- подчеркнул омбудсмен.
|Никол Пашинян встретился с родителями солдат-срочников
|Вазген Манукян: При Пашиняне Армения не получит инвестиций
|В парламенте прошло обсуждение в связи с проблемами возвращения армянских пленных из Азербайджана
|За минувшие сутки в Армении выявлено 263 новых случая заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Армении существенно не изменится
|ГСЧС Арцаха: Вчера азербайджанская сторона передала тела двух убитых армянских военнослужащих
|Омбудсмен осудил оскорбительные высказывания Вазгена Манукяна в адрес протестующих
|МЧС: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, на границе скопилось 340 грузовиков
|Анна Нагдалян: Реалии показывают, что конфликт еще далек от урегулирования
|EAFJD: В трехстороннем заявлении от 11 января игнорируются потребности армянской стороны
|Глава МИД провел беседу с секретарем по европейским и американским делам Великобритании
|Три телеканала РФ получат право трансляции в Армении без лицензии
|Америабанк 19 января запустит на рынок очередной транш драмовых облигаций в объеме 5 млрд
|Андраник Кочарян считает, что сейчас не время создавать следственную комиссию по расследованию событий 44-дневной войны
|МИД РА: Азербайджан не может быть гарантом надлежащей защиты армянских культурных и религиозных памятников
|Россия готовится к проведению Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу
|Омбудсмен: В Азербайджане на госуровне продолжается политика оголтелого рассизма против армян
|Аршак Гаспарян: Мы предлагаем выдать оружие сотрудникам КГД Армении
|Глава МИД России проведет встречу с послами стран СНГ
|МИД РФ: Россия будет всячески поддерживать налаживание прямого диалога между народами Армении и Азербайджана
|Аркадий Хачатрян: Следственная комиссия по коронавирусу скоро приступит к работе
|СНБ Армении выявила преступную группу, незаконно приобретавшую оружие с полей боев в Карабахе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом
|На территории Армении ожидаются дожди и грозы
|Иран: Окончание карабахского конфликта принесет мир и стабильность в регионе
|Georgian Airways рассчитывает, что рейсы Тбилиси - Ереван - Москва станут регулярными
|Послы США и Франции в РФ проинформированы об итогах переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию
|Специалисты МЧС России продолжают патрулировать Лачинский перевал
|На КПП "Верхний Ларс" скопилось 100 грузовиков
|Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года
|Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов
|АНАДОЛУ: Азербайджан намерен вести переговоры с Россией на предмет строительства железной дороги по территории Армении
|Министр обороны Армении провел встречу с Послом Беларуси в РА
|Глава ISESCO идет на политические провокации, намереваясь объявить Шушу "столицей исламского мира"
|Ара Айвазян: Соглашение от 9 ноября не является документом по урегулированию арцахского конфликта
|Продукты азербайджанского происхождения в Армению не ввозились
|Депутат: Вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой
|Минобразования Армении объявляет о старте подачи заявок по стипендиальной программе им. Лейна Киркланда
|Ара Айвазян: В приоритетах армянской стороны деоккупация территорий Арцаха
|Армянским учащимся будут бесплатно доступны разделы физики и органической химии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 3-ий и 4-ый кварталы 2020 года
|В торжественной обстановке введена в строй линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан)
|Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Ереван с 15 января
|Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания
|<Просвещенная Армения> пока не определилась с позицией по поводу кандидатуры Гагика Джангиряна на пост члена ВСС
|В результате поисковых работ обнаружено тело местной жительницы
|Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры России, находящимися в Арцахе
|В Карабахе от коронавируса скончались свыше 30 человек
|Католикос: К церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
|Вазген Манукян: Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась
|Нарушивший молчания уволенный экс-глава СНБ Армении Аргишти Кярамян обвинил Ванецяна в побеге из Шуши
|Из-за опасности схода лавин КПП Ларс закрыт для всех видов траснпорта
|Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»
|В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий
|Специальная предквалификационная программа для перемещенных лиц Арцаха, получивших ранения и инвалидов войны
|В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел
|За минувшие сутки в Армении выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом
|На военной базе ЮВО в Гюмри началась вакцинация препаратом "Спутник V" от коронавируса
|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Читать больше
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