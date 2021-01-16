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 Суббота, 16 Января 2021 12:51
Ани Мшецян

МЧС: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, на границе скопилось 340 грузовиков

МЧС: Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, на границе скопилось 340 грузовиков

АрмИнфо.Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты. Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков. Труднопроходима межобщинная автодорога районов Ахурян и Амасия Ширакского региона.

На территории Сараван-Зангер и в городе Апаран Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

В городах Апаран, Талин Арагацотнского, Севан Гегаркуникского, Ванадзор, Спитак и Степанаван Лорийского, Ноемберян Тавушского и районах Ашоцк и Амасия Ширакского регионов идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, а также со стороны России скопилось 340 грузовиков.


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