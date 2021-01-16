Суббота, 16 Января 2021 12:49

АрмИнфо.Форма для армянских Вооруженных сил производится в Армении. Об этом сообщает Центр проверки информации со ссылкой на Министерство обороны Армении.

Отметим, что в армянском сегменте социальных сетей на днях появились фотографии, на которых якобы на армянской военной форме есть этикетка <Сделано в Турции>. Министерство обороны сообщила, что военная форма армянских ВС производится в Армении.

Что касается фотографий в соцсетях, есть предположение, что данная форма была импортирована частными предпринимателями и не связана с Министерством обороны.