Пятница, 15 Января 2021 20:36

АрмИнфо. Президент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Вновь назначенный Премьер-Министр РК Аскар Мамин выступил с обращением во время пленарного заседания Мажилиса.

«Хотел бы поблагодарить за оказанное доверие, для меня это большая честь и огромная ответственность. Перед нами стоят важные задачи и цели по социально-экономическому развитию страны. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич определил и объявил об основных направлениях развития страны, в том числе, самое главное - это повышение качества жизни, благосостояние населения, повышение доходов. Эти задачи будут достигаться за счет повышения темпов роста экономики. Привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест и по ряду других направлений будут приниматься эффективные меры. Для реализации этих стратегических задач Правительство будет работать эффективно, и проводить совместную работу с Парламентом», - заявил Аскар Мамин.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост Премьер-Министра РК.