Пятница, 15 Января 2021 20:27

АрмИнфо. «Мы ценим усилия России по обеспечению мира и стабильности в регионе. Армянская сторона всегда выступала за гуманитарные контакты между обществами региона, которые должны основываться на взаимном уважении и терпимости, с целью укрепления доверия между сторонами».

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, отвечая на запрос представителей прессы по поводу оценки внешнеполитического ведомства страны на заявление представителя МИД России о том, что российская сторона всегда поддерживала осуществление гуманитарных контактов между армянским и азербайджанским обществами, и есть ли предпосылки для таких программ?

Тем не менее, по словам Нагдалян, таким программам должны предшествовать соответствующие предварительные условия. «Громкие заявления руководства Азербайджана в последние дни показывают, что Азербайджан еще не готов к этому. Более того, воспрепятствование Азербайджаном возвращению армянских военнопленных, выпуск почтовой марки, прославляющей этническую чистку армян, а также постоянные угрозы, высказываемые президентом Алиевым, доказывают, что Азербайджан бросает вызов усилиям международных посредников по укреплению доверия.

Особо предосудительны провокационные заявления президента Азербайджана в городе Шуши, а также попытки представить церковь Святого Спасителя Газанчецоц, ставшую мишенью во время войны, как «военную добычу - символ победы».

Эти реалии показывают, что конфликт еще далек от урегулирования; необходим мирный процесс для установления долгосрочного мира в регионе, говорится в заявлении Нагдалян.