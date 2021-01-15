Пятница, 15 Января 2021 19:28

АрмИнфо.15 января министр иностранных дел РА Ара Айвазян провел телефонный разговор с постоянным секретарем по европейским делам и Америки Соединенного Королевства Венди Мортн.

В ходе беседы стороны затронули ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта и шаги, предпринятые для устранения последствий азербайджанской агрессии против Арцаха. Стороны обратились к вопросу обеспечения мирного процесса по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД РА подчеркнул приоритетом армянской стороны безоговорочное выполнение обязательств, изложенных в Трехстороннем заявлении от 9 ноября по военнопленным, заложникам и другим задержанным.

Ара Айвазян и Венди Мортон обменялись мнениями о шагах, предпринятых для расширения повестки армяно-британских отношений и активизации политического диалога.