Пятница, 15 Января 2021 18:16

АрмИнфо. Право трансляции на территории Армении без получения соответствующей лицензии получат три российских телеканала, сообщил 15 января председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

"В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване", - сказал Акопян на заседании комиссии.

Отметим, что сегодня,15 января комиссия объявила результаты конкурса на получение армянскими телеканалами лицензий по республиканской и столичной трансляции. Пять армянских телеканалов получили республиканские слоты, семь - столичные.