Пятница, 15 Января 2021 14:30

АрмИнфо. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные им 13 января на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммед аль- Маликом лишний раз доказывают наличие серьезной угрозы для армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Это государство не может быть гарантом надлежащей защиты армянских культурных и религиозных памятников. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Представитель МИД РА отметила, что искажение самобытности армянского наследия является попыткой "культурного ограбления", что также является грубым нарушением соответствующих международно- правовых документов. Тысячи армянских религиозных и светских памятников, продолжила Анна Нагдалян, были созданы за столетия до создания Азербайджана, и не имеет ничего общего с азербайджанской идентичностью. "Попытки отчуждать эти памятники от армянского народа не имеют ни исторического, ни теологического, ни морального оправдания. Примечательно, что Азербайджан также выдвинул "тезис о сегрегации" для оправдания уничтожения армянских хачкаров в Нахичевани, что свидетельствует об опасности практики уничтожения самобытных армянских памятников. Ложный научный тезис о представлении христианского наследия армян или других народов региона как албанцев не имеет серьезного распространения за пределами Азербайджана и не воспринимается международным академическим сообществом", - говорится в комментарии.

Примечательно, что президент Алиев сделал заявление в присутствии генерального директора Исламской организации по образованию, науке и культуре и попытался придать религиозный тон вопросам защиты культурного наследия. Подрывая усилия международного сообщества по сохранению культурного наследия Арцаха, Азербайджан продолжает создавать проблемы для проникновения в регион международных профессиональных организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, обвиняя их в предвзятости. "Фактически, Азербайджан безответственно эксплуатирует религиозный фактор в том случае, когда Армения всегда выступала за межрелигиозный диалог, цивилизационное сотрудничество, рассматривая культурное наследие как универсальную, универсальную ценность. Сохранение многих армянских исторических, культурных и религиозных памятников, находящихся под контролем Азербайджана, должно стать важной частью мирного процесса, учитывая многочисленные факты систематического уничтожения армянского культурного и религиозного наследия в прошлом. В этом контексте руководство Азербайджана должно немедленно положить конец попыткам присвоения, искажения самобытности армянских церквей, по крайней мере, проявить должное уважение к культурным и религиозным памятникам. Присвоение или искажение культурных ценностей армянского народа, нарушение прав армянского народа не способствует региональному миру. Надлежащая защита религиозных святынь может создать предпосылки для мира в регионе",

- говорится в комментарии официального представителя МИД Армении.