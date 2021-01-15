Пятница, 15 Января 2021 14:29

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 18 января встречу с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, который будет находиться с визитом в российской столице. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 января состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций. Он будет находиться с визитом в Москве", - сказала она, передает ТАСС.

По словам дипломата, одной из основных тем переговоров станет ход подготовки к проведению в России в мае 2022 года Межпарламентским союзом при участии ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и представителей мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

"Мы приветствуем активное подключение Альянса к подготовке работы Всемирной конференции и поддерживаем его участие во всех инициативах, которые направлены на достижение согласия между представителями различных этнических, конфессиональных и культурных групп", - подчеркнула Захарова.